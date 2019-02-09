Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kemal Şencan, doğadan toplanan atık ağaç parçaları ile atıl haldeki işlenmiş orman ürünlerini, usta ellerde dekoratif ürünlere dönüşüyor. Böbrek ve kalp hastalığı bulunan ve bu sayede hastalığını unuttuğunu söyleyen Şencan, evinin bir odasında sergilediği yüzlerce eseri, tüm ısrarlara rağmen satmayıp hediye ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde ağaç işleme ustası, doğadan topladığı ağaç parçaları ile atılan işlenmiş orman ürünlerini kullanarak hayvan figürleri, insan figürleri, çiçeklik ve çeşitli süs eşyaları yapıyor, taşları ise heykele dönüştürüyor. Evinin önünde kurduğu küçük atölyesinde çalışan Şencan, eserlerini ise yine evindeki eski ahşap bir odanın içerisinde ziyaretçilerine sergiliyor.

Tamamı atık ağaç ve işlenmiş orman ürünü

Uzun yıllar inşaat ustalığı yapan ve ağaç işlemeciliğine merakıyla doğadan topladığı ya da atılmış haldeki işlenmiş ağaç parçalarını toplayarak dekoratif ürünler hazırlamaya başlayan Şencan, ahşap işlemeciliğini 42 yıldır hobi olarak sürdürüyor. Kullanılmayan tahta parçalarına istediği şekli verdiğini ve bunu sadece hobi olarak yaptığını söyleyen Kemal Şencan, "Tahta parçalarını işleyerek, çiçeklik, yel değirmeni, at arabası, insan figürleri, çeşitli hayvan figürleri, mantar, kafes, dibek, mutfak eşyaları gibi birçok dekoratif ürüne dönüştürüyorum. Hayal ettiğim her şeyi yapabiliyorum, ahşabı adeta hayallerimle süslüyorum" dedi.

"Hastalığıma şifa oluyor"

Kendisinin kalp ve böbrek hastası olduğunu belirten Şencan, "Bunları yaparak sağlıklı oluyorum. Bana bunların büyük faydaları var. Bunları yaparken bir şey düşünmüyorum. Dünyayı unutuyorum. Ömrümü uzatıyorum" dedi.

Çocukluğunda inşaat işlerinde çalıştığını belirten Şencan, bir figürün ortaya çıkmasının en az iki saat sürdüğünü, bazen bir eser için birkaç gün uğraştığını söyledi. Şencan, "Kafamda canlandırdığım resmi ahşaba döküyorum. Her figürü kendim tasarlıyorum. Oldukça fazla ziyaretçim geliyor. Satmamı istiyorlar ama ben satmıyorum. İsteyenlere ise hediye ediyorum" diye konuştu. Şencan, dağlarda bulduğu taşları da evine getirerek heykel de yaptığını da sözlerine ekledi.