Doğadan topladıkları atık malzemelerle Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturdular

Antalya'da halk eğitim merkezinde yaklaşık 30 kursiyerin destek vermesi ile atıl durumdaki malzemeler toplanarak "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" kuruldu. Kursiyerler tarafından bin bir emek verilerek hazırlanan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Proje başında ilimizde 1 milyon olan kitap sayımız şu an 3 milyon 200 bin oldu" dedi.

Kepez ilçesinde bulunan Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde kursiyerler; atıl durumdaki kablo makaraları, lastik, tahta, plastik kasa, televizyon, çeyiz sandığı, varil, palet, gitar ve ağaç dallarını masa, kitaplık, sandalye, kalemlik ve avizelere dönüştürdü. Kurum içerisinde yaklaşık 80 metrekare alanda oluşturulan kütüphaneye, en çok okunan ve ilgi çeken bin 54 kitap yerleştirildi. Hummalı çalışma sonucu tamamlanan "Geri Dönüşüm Kütüphanesi", getirilen yeni kitaplarla öğrenci ve velilerin en çok zaman geçirdiği yerlerden biri oldu. Kütüphanenin açılışı gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, kursiyerlerle kitap okuyarak bir süre sohbet etti.

"20 dakika kitap okuyorlar"

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Kurum Kalmayacak' projesi çerçevesinde Antalya'mızda kütüphanesiz okul yok. Burada bulunan bu kütüphanemizin bir özelliği daha var, Sıfır Atık malzemeleri kullanıldı. Biz de buna da destek vermek istedik. Buna benzer ilimizde Sıfır Atık'tan yapılma 40 tane kütüphanemiz daha var. Burada toplamda 7 bin kursiyerimiz var. Bütün kursiyerlerimiz farkındalık oluşturmak amacıyla gün içerisinde derslerine başlamadan önce 20 dakika kitap okuyorlar. Burasını canlandıran kendileridir" diye konuştu.

"Kitap sayımız 3 milyon 200 bin oldu"

Çalışkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde ilimizde kitap sayıları kendini göstermeye başladı. Proje başında ilimizde 1 milyon olan kitap sayımız şu an 3 katına çıkarak 3 milyon 200 bin oldu. Biz bununla mutluluk ve gurur duyuyoruz. Biz kütüphanelerimizi sadece kitap okunan yerler olarak değil, aynı zamanda bir kültür merkezi oluşturma çabası içerisindeyiz. Kütüphanelerimizi adeta kültür sanat yaşam merkezi haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımız gelerek burada kitap okuyabilirler. Kursiyerlerimiz gelirken buralara çocuklarını da getiriyor."

"25-30 kişi görev aldı, arkadaşlarım aşkla çalıştı"

Kütüphanenin oluşturulması aşaması hakkında bilgiler veren Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Himmet Karataş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz halk eğitim merkezlerinde Geri Dönüşüm Kütüphanesi açılması yönünde kararı ilettikten sonra biz ekip arkadaşlarımız ile toplanarak bir taslak hazırladık. Tamamı kurum çalışanlarımızın emeği ile yapıldı. Yaklaşık 40 gün surdu, çalıların arasından topladığımız palet tahtalarını gördüğünüz gibi masa ve sandalyelere dönüştürdük. Kuru otlardan plastik pet şişelere kadar tablo veya oturma pufları yaptık. 25-30 kişi görev aldı, arkadaşlarım aşkla çalıştı. Burada vatandaşlarımız ve kursiyerlerimiz kitap okuyorlar. Kısa sürede bin 54 tane kitabı kütüphanemize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"20 dakika kitap okuyorum"

Kursiyerlerden Sibel Yalçın, "Aşçılık kursuna geliyorum. Kütüphanemizde her gün 20 dakika kitap okuyorum. Açık öğretimde okuyorum, burada ders çalışıyorum. Kütüphaneye çocuklarımı da getiriyorum. Kitapların önemini bir kez daha burada anladım" şeklinde konuştu.