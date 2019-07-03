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Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Koru sahilinde, kayalıklardan oluşan doğal havuzlar, yerli ve yabancı pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru sahilinde, kayalıklardan oluşan doğal havuzlar, yerli ve yabancı pek çok kişinin ilgisini çekiyor.


Bölge halkı tarafından “Doğal Havuzlar” olarak adlandırılan Koru sahili her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.


Deniz dalgalarıyla dolan ve sürekli olarak sirkülasyon yapan havuzlara gelen ziyaretçiler, Akdeniz'in turkuaz sularına kendilerini bırakıyor. Doğal atlama noktalarının bulunduğu bölgede çocukların da rahatlıkla yüzebileceği alanlar bulunuyor.


Serinlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal havuzlar kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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