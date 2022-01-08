Doğal ürün kardeşliği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yetiştirdikleri ürünlerin satışı için ‘Göktepe Doğal' adıyla kooperatifleşen Karaman'dan kardeş kenti Göktepe'nin Belediye Başkanı Mustafa Doğan'ı konuk etti.

Torosların 1105 rakımlı beldesi, Karaman'ın Sarıvelililer içesine bağlı 2 bin 124 nüfuslu Göktepe, Belediye Başkanı Mustafa Doğan öncülüğünde bir dönüşüm yaşıyor. Beldede 40 yıldır ekilmeyen arazileri tarıma kazandıran Başkan Doğan, belde halkıyla birlikte 2019'da nohut tarımına başladı.

Kendi markalarını oluşturmak için kolları sıvayan belde halkı, sumak, kekik, kuru domates, ıhlamur, kurutulmuş acı kırmızıbibere kadar genişleyen bir ürün yelpazesi oluşturdu. Göktepe'nin Antalya'dan kardeş kenti Muratpaşa'nın Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın önerisiyle beldede bir kooperatif kuruldu ve bugün birçok internet alışveriş sitesinde satılan ‘Göktepe Doğal' markasını ortaya çıktı.

Göktepe Belediye Başkanı Doğan, yörenin son mahsul ürünlerini alarak Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Göktepe Doğal markasının bugün geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirten Başkan Uysal, “Özverili çalışmalar sonucunda beldede yıllardır kullanılmayan topraklar, yeniden katma değer oluşturan bir noktaya geldi. Kurulan kooperatif de bu hareketin devamlılığı sağladı” diye konuştu. Göktepe Doğal markasının bugün Türkiye'ye ulaştığını belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak markanın gelişimi için her türlü desteğe her zaman hazırız” dedi. Belediye Başkanı Doğan'da destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti.