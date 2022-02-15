Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak

Muratpaşa Belediyesi ve doğalgaz dağıtım şirketi arasında doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakların asfaltlanması ve yenilenmesine ilişkin protokol belediye hizmet binasında imzalandı.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da doğalgaz altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Ancak altyapı anlamında henüz işlerin tam anlamıyla bitmediğini dile getiren Başkan Uysal, imzaladıkları protokolle doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda tamir ve onarımın yüklenici firma tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ancak bu durumun aksamalara ve gecikmelere neden olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Firmanın yükümlülüklerini bedeli mukabilinde kısmen devralıyoruz. Bu hem milli ekonomiye bir katkı oluyor hem yollarımızın daha az tahrip olmasını sağlıyor. İşlerin daha derli toplu, disiplinli ve sistematik yürümesini sağlıyor” diye konuştu.