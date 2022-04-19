Doğalgaz şantiyesinden 230 bin TL değerinde malzeme çaldı, yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğalgaz şantiyesinden yaklaşık 230 bin TL değerinde demir malzeme ve kablo çalan şahıs yakalandı.

Korkuteli ilçesinin Çaykenarı Mahallesi'nde faaliyet gösteren doğalgaz şantiyesinden 7 adet 3 metre uzunluğunda 10 inç rotasyonlu boru, muhtelif demir malzemeler ve elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili olarak Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayı şüphelisinin M.A.Y. isimli şahıs olduğu ve çalınan malzemeleri Y.D. isimli şahsın satın aldığı tespit edildi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Mart Pazartesi günü düzenlenen operasyonla şüpheli iki şahıs yakalandı.

Olayla ilgili Y.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.A.Y. ise gözaltına alındı.