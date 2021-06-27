Doğalgazda ilk abone için tören düzenenecek

Korkuteli'nde doğalgaz çalışmaları devam ederken Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit'in de katılımıyla Korkuteli Belediyesi önünde ilk doğalgaz aboneliği töreni düzenleneceği bildirildi. Yapılacak şebeke ile Korkuteli'nde Uzunoluk, Kiremitli, Karşıyaka, Yeni mahalle, Aşağıpazar olmak üzere 5 mahallede, toplam 11 bin 135 hanenin doğal gazla buluşturulması planlanıyor.

Başkan İşlek hatta Ekim sonu itibariyle gaz verilmesinin planlandığını belirterek " Belki 6 ay belki bir sene hep beraber çile çekeceğiz ama sonucunda bu sokakları ve kaldırımları gördüğünüz zaman Korkuteli bu diyeceğiniz cadde sokaklara sahip olacağız. Sizlerden istirhamım binalarınızı doğalgaza uyumlu hale getirmeniz” dedi.