Doğanoğlu, Konyaaltı'nda çalışmalara başladı

Doğanoğlu esnafla bir araya gelerek, sorunları dinledi.

“Konyaaltı'nın bir Gaye'si var” sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Doğanoğlu, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan Erçin ve Konyaaltı meclis üyeleriyle birlikte esnaf odalarını

ziyaret etti. İlk olarak Antalya Otobüsçüler Odası'nda Oda Başkanı Yasin Aslan ve ulaşım esnafıyla bir araya gelen Doğanoğlu, Konyaaltı ile ilgili projelerini anlattı.

AK Parti Konyaaltı adayı Doğanoğlu, daha sonra Berberler Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Yüksel Uzun'dan berber esnafının sorunlarını dinleyen Doğanoğlu, berber esnafı için büyük bir sorun olan ‘hafta tatili' konusuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler

Odası'nı da ziyaret eden Gaye Doğanoğlu, Oda Başkanı Tolgahan Demir'den kuaförlerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Oda Başkanı Demir ve yönetim kurulu üyelerine projelerini anlatan Doğanoğlu, “5 yılda bir ziyaret eden belediye başkanı değil, esnafla sürekli iletişim halinde olan, esnafın sorunlarıyla dertlenen bir belediye başkanı olacağım” dedi.

“Projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz”

Gaye Doğanoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği kurumlardan birisi de Antalya Ticaret İl Müdürlüğü oldu. Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ile kadın kooperatifleri üzerine sohbet eden Doğanoğlu, “Üreten

kadınları desteklemek, kadınları ekonomik hayata dahil etmek ve genç kadınlarımıza istihdam sağlamak için farklı projelerimiz var. Seçilmemiz halinde bu projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.