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Doğantaş'ta Bal Şenliği Düzenlenecek

Antalya’nın Kaş ilçesi’nde 6.

Antalya'nın Kaş ilçesi'nde 6. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlenecek.


Kaş Belediyesi'nce düzenlenen 28-29 Eylül tarihlerindeki şenlik kapsamında konferans,Yörük göçü, halk oyunları gösterisi, yarışmalar ve konserler gerçekleştirilecek. Şenlikte ilk gün Arıcılık ve Bal Üretimi Konulu konferans sunulacak. Orman Bölge Müdürlüğü odun dışı şube müdürü Meryem Demirci ve Akademisyen Prof. Dr Fehmi Gürel konuşmacı olarak programa katılacak. İkinci gün ise Yörük göçüyle başlayacak etkinlik Halk Oyunları gösterisi ve Bal yarışmaları ile devam edecek.


Kaş Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği akşam Tahsin Duru ve Ayşe Dinçer konseriyle sona erecek.

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