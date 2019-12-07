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Doğantaş'ta meydan düzenlemesi

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi’nde meydan çalışması yapılacak.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi'nde meydan çalışması yapılacak.


Kaş Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla kırsal mahallelerin çehresi değişiyor. Bu kapsamda Kaş'ın Doğantaş Mahallesi'nde yapılacak meydan düzenlemesi ile alan yeni bir görünüme kavuşacak.



İlk adım atıldı


Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerde devam eden çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre, Doğantaş Mahalle Meydanı'nda yapılacak düzenleme işine ait ihale tamamlanarak, yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. 900 kişilik amfi ve festival meydanının kurulacağı çalışmada, aydınlatma, perde duvar güçlendirme ve zemin kaplaması işlemleri gerçekleştirilecek.



100 günde tamamlanacak


2 Ocak 2020 tarihinde başlayacak çalışma 100 günlük süre içinde tamamlanarak, önümüzdeki yıl Geleneksel Doğantaş Hasat ve Bal Şenliğinde hizmete sunulacak.

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