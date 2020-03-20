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Doğantaş'ta meydan düzenlemesi başladı

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi’nde meydan düzenleme çalışması başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi'nde meydan düzenleme çalışması başladı.


Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaş'ın Doğantaş Mahalle Meydanı'nda yapılacak düzenleme işine ait ihale tamamlanarak, yüklenici firmayla sözleşme imzalanmasının ardından konuyla ilgili çalışma başladı.


Meydan düzenlemesi ile alanın yeni bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Çalışma ile 900 kişilik amfi ve festival meydanı kurulacak. Aydınlatma, perde duvar güçlendirme ve zemin kaplaması işlemleri yapılacak. Doğantaş Mahallesi meydan düzenleme çalışması 100 günlük sürede tamamlanacak, Geleneksel Hasat ve Bal Şenliğinde hizmete girecek.

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