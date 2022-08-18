DÖGEM'de 6'ncı dönem heyecanı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in vizyon projeleri arasında yer alan ve ilçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması, katılımcı demokrasi anlayışıyla kent yönetimine katılmaları amacıyla başlatılan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 6'ncı dönem mülakatları tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhuna uygun olarak planlanan, hiçbir siyasi partiye ya da güce endeksli olmayan ve bir çok ödülle taçlandırılan Döşemealtı Gençlik Meclisi 6'ncı dönem başvuruların tamamlanmasının ardından seçmeler yapıldı.

Döşemealtı Belediyesine ait Yeşilbayır Mahallesinde bulunan Oğuz Kaan Usta Gençlik Merkezi'nde yapılan seçmelerde Akdeniz Üniversitesi ve diğer üniversitelerden alanında uzman eğitmenler genç vekil adaylarıyla mülakat yaptı. Yapılan mülakatların ardından derecelendirme sonucuna göre yine her zaman olduğu gibi 25'i kız 25'i erkek 50 genç vekil seçildi.

2023 yılı 6'ncı dönem genç vekil olmak için başvuran 83'ü erkek 70 kız 153 kişi arasından yapılan mülakatla seçilen 50 genç isimlerinin açıklanmasının ardından yemin ederek göreve başlayacak. İlçe gençlerinin inisiyatif alıp projeler üreterek kültürden, spora, araştırmadan, müziğe bir çok alanda çalışmalar yapmasını sağlayan ayrıca Avrupa Birliği Erasmus+ ve ESC programları projeleri ile Avrupa ülkelerine gitmelerini burada eğitimden kültüre hem kendilerini tanıtıp hem de oradaki akranlarının yaşamları hakkında bilgi sahibi olarak ufuklarını genişletmelerini sağlayan proje bünyesinde seçilen genç vekillerin hazırladıkları projeler Döşemealtı Belediyesi Meclisine tavsiye edilecek.

DÖGEM Akademi bünyesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişim seminerlerini uzmanlar tarafından alacak olan genç vekiller kurulan kulüplerde sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler, tiyatrodan, koroya, spordan, doğa yürüyüşüne-bisiklet turuna, sinemadan, futbol ve voleybola, opera ve bale gibi birçok etkinliğe katılacak. Genç vekiller Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri bünyesinde Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Estonya, Hollanda ve Gürcistan gibi ülkelere gitme imkanı bulacak.