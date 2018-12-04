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Doğu bölgesi turizmcileri Manavgat'ı gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Antalya’da düzenlediği ‘Doğu Seyahat Acentaları Buluşması’ kapsamında 250 acentadan turizmciler Manavgat’ın tarihi, doğal ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Antalya'da düzenlediği ‘Doğu Seyahat Acentaları Buluşması' kapsamında 250 acentadan turizmciler Manavgat'ın tarihi, doğal ve turistik yerlerini ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarete Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Van Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Harput Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fazıl Ökdem, Erzurum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özkan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, Ahmet Özden ile Mehmet Uslu katıldı. Katılımcılar Manavgat Şelalesi, Side Antik Kent, Manavgat Kent Müzesi ve Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Emek Pazarı'nı ziyaret etti.



İç turizm vurgusu


Side-Manavgat Bölgesel Yönetim Kurulu (BYK) Başkanı Ahmet Özden, “Arkadaşlarımız ile birlikte Manavgat Şelalesi, Side Antik Kent ve Manavgat Kent Müzesi'ni gezdik. Ardından Toros Kadınları Emek Pazarı'na gelerek buradan günün anısına el emeği göz nuru ürünlerden aldık. Gezimizde emeği geçen ve katılan tüm arkadaşlarıma, acenta başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizler artık iç turizm olarak kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Dış turizm kadar, iç turizmi de önemsiyoruz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'da buraya vatandaşlarımız tatile geliyorsa, buradan da Batman Hasankeyf'e, Van Gölü'ne Gaziantep'in gastronomisine vatandaşlarımızı daha çok yönlendireceğiz. Yerel yönetimlerle de işbirliği içerisinde iç turizmi hareketlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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