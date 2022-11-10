Doğu buz kesmeye başladı, Antalya'da yaz devam ediyor

Türkiye'nin doğusu buz kesmeye başlarken, hava sıcaklığının 24 dereceye kadar ulaştığı Antalya'da deniz keyfi devam ediyor. Turistlerin yoğunluk gösterdiği sahiller yazdan kalma günleri aratmazken, doğu illerden gelen vatandaşlar da denize girip çekindikleri fotoğrafları hemşehrilerine atarak adeta nispet yaptı.

Türkiye'nin doğusunda yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da havayla aynı derecede ölçüldü. İldeki nem oranıysa yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek bol bol güneşlenip, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Sahilde çoğunluğu turistlerin oluşturduğu gözlenirken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar da denizde bol bol yüzdü. Özellikle doğu illerden gelen vatandaşlar bu anları fotoğraflayıp soğuk hava dalgasına giren illerdeki hemşehrilerine atarak adeta nispet yaptı.

“Denize girip fotoğraf attım inanmadılar, görüntülü arayınca 'Orada hava soğumuyor mu' dediler”

Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen Mehmet Altunakar, “Doğuda şu an hava çok soğuk. Diyarbakır'a kar yağmadı ama farklı iller ve yüksek kesimlere kar yağmış durumda. Antalya'da hava çok güzel. Denize gelmeden önce soğuktur diye düşündük ama buraya gelince sıcak olduğunu gördük. Güneş yakıyor. Çekildiğim fotoğrafları Whatsapp'tan arkadaşlarıma gönderiyorum. Çok şaşırıyorlar. ‘Orada hava soğumuyor mu?' diyorlar. Benim denize girdiğimi görünce halen burada yaz var zannediyorlar. ‘Eski fotoğraf bunlar' diyenler oldu, görüntülü arayınca inandılar” dedi.