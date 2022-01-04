Doğu Garajı Nekropol Alanı müze oluyor

Antalya'nın kültür ve turizmine çok önemli katkı sağlayacak müze, cazibe merkezi haline gelecek.

Yarım kalan Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle tamamlandı. Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde, Antalya Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılan kazı çalışmalarında, 866 adet ana kayaya yapılmış mezar ortaya çıkartıldı. 9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen projede nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi yapıldı. Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları tamamlandı.

“Bilim kurulu onayladı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan bilim kurulu da Doğu Garajı Nekropol Alanı'nın müze, teşrif ve tanziminin yapılması konusunda rapor verdi. Müze, teşrif ve tanzimine ilişkin projenin onaylanmasıyla birlikte nekropol alanı kapılarını ziyaretçilerine açacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'ni geçtiğimiz hafta Ankara'da ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da paylaştı.

“Çok zengin bir müze”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı İsmail Oskay, müze alt yapısını oluşturacak alanda kazı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Oskay, “Buranın müze, teşrif tanziminin yapılması konusunda bilim kurulumuz karar verdi. Doğu Garajı Nekropol Alanı, özellikle ahiret inancıyla ilgili dünyadaki en önemli müzelerden biri olacak. İçerik olarak da çok zengin bir müze. Antalya'nın kültür ve turizmine çok önemli katkı sağlayacak. Önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Antalya'da için farkındalık oluşturacak bir projedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteği ile en kısa zamanda çalışmalarımız bitecek” dedi.