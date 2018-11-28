Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezini turistik cazibe merkezi haline getirecek Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alanı dış etkenlerden koruyacak çelik konstrüksiyon imalatının tamamlandığı projede, duvar örme ve sıva işine geçildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden Doğu Garajı Kültür Merkezi ve Nekropol alanında çalışmalar hızla sürüyor. Tarihi mezarların zarar görmemesi için aylardır alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan nekropol alanını turistik bir cazibe merkezi haline getirecek projede alanı dış etkenlerden koruyacak üst yapıyı taşıyan çelik konstrüksiyonun montajı tamamlandı.

Yürüyüş yolu imalatları

Yapının en alt kotunda tasarlanan cam yürüyüş yolu ile korkuluk imalatlarına da başlandı. Ayrıca yürüyüş yollarının bulunduğu kotta binayı çevreleyen tretuvarların yapımında sona gelindi. Zemin kotunda bulunan tüm duvar imalatları tamamlanarak sıva, kaplama işine geçildi. Ekipler dış cephe ve diğer önemli bölümlerde profil kaplama işine en kısa sürede geçileceği bilgisini verdi.

Çağdaş kent müzesi

‘‘Çağdaş Kent Müzesi'' konseptiyle düzenlenen Nekropol alanında teşhir, canlandırma ve bilgilendirme unsurları yer alacak. Alan süreli ve yıl boyu devam eden sergilere ev sahipliği yapacak. Arkeolojik kazıların ortaya çıkardığı zemin, bir dizi platform sayesinde çevresindeki sokak kotlarına uyumlu olacak. Böylece yarı-açık sergileme alanları oluşturulacak. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi arkeologlarının ve teknik kontrol ekibinin de dahil olduğu kontrol teşkilatı denetiminde ve Antalya Müze Müdürlüğü gözetiminde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararları çerçevesinde yürütülüyor.