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Doğu Garajı ve Nekropol Projeleri Mart sonunda tamamlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz yapımı devam eden Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ve Antalya Nekropol Müzesi Projelerinde incelemelerde bulundu.

İki proje de Mart 2021 sonunda tamamlanacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in tamamlanması talimatını verdiği yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile Antalya Nekropol Müzesi Projelerini bitirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, ilgili daire başkanları ile birlikte çalışmaların hızla devam ettiği her iki projede incelemelerde bulundu.


YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI


Başkan Vekili Hacıarifoğlu, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde festival çarşısının tekrar hayat bulacağı alanları ve dükkanları gezerek, belediye bürokratları ve yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Dış cephe kaplama çalışmalarını yerinde gören Başkan Vekili Hacıarifoğlu, çevre düzenlemesinin de kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.


SERGİ ALANINI GEZDİ


Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Tuncer ve Baş Danışman Oğuz, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nin ardından yapımında sona gelinen Antalya Nekropol Müzesi Projesi'ne geçti. Proje kapsamında yürütülen mezar düzenleme ve temizlik çalışmalarını inceleyen Hacıarifoğlu, yürüyüş yolları ve üst sergi alanlarını gezdi. Mehmet Hacıarifoğlu, projede pandemi nedeniyle malzeme tedarikinde yaşanan sıkıntıdan dolayı bir süre aksayan çalışmaların şu anda hızla devam ettiğini belirterek, her iki projenin de Mart 2021 sonunda tamamlanacağını kaydetti.

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