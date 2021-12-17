Doğu ilçelerinde 188 içme suyu deposu yenileniyor

Doğu ilçelerinde toplam 188 içme suyu deposu detaylı bir bakım ve onarımdan sonra vatandaşın hizmetine sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü il genelinde başlattığı içme suyu depoları yenileme çalışmalarına devam ediyor. 31 milyon lira yatırım bedeli ile başlatılan çalışmada Alanya'da 70, Serik, Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da ise 118 içme suyu deposu tek tek tadilattan geçirilerek yenileniyor.

“Standartlara uygun hale getiriliyor”

Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Manavgat ve Serik'te içme suyunun depolanıp dezenfekte edilerek şebekeye aktarıldığı depoların sağlıklı ve kesintisiz hizmet vermeye devam etmesi için yapılar içten ve dıştan standartlara uygun şekilde tadilattan geçiriliyor. "Doğu Bölgesi İçme Suyu Depo tadilatı Yapım İşi" kapsamında içme suyu depolarında hazne iç izolasyonu, dış cephe tamir ve boyası, manevra odasındaki vana ve boruların yenilenmesi, depoların çevresinin tel çit ile çevrilmesi ve çevre düzenlemesi gibi işler yapılıyor. Mayıs ayında başlayan çalışmalar 2 yıl içinde tamamlanacak.