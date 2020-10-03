Doğum gününde çaldığı otomobille kaza yapan genç,2.83 promil alkollü çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinden doğum gününde otomobil çalan genç, Manavgat'ta alkollü şekilde kaza yapınca yakayı ele verdi.

Hastane Caddesi'nden Yapay Şelaleye doğru seyir halindeki 03 ZA 853 plakalı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki lastikleri geçerek park halindeki 27 LJ 774 plakalı otomobile çarparak durabildi. Alkollü olan sürücü kazanın etkisiyle uzun süre aracından çıkamadı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle araçtan çıkarılan gencin aşırı derece alkollü olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin Alanya İncekum Mahallesi'nde bulunan Narçiçeği villaları önünden çalındığı ve sahibinin İncekum Jandarma Karakoluna çalıntı başvurusunda bulunulduğu belirlendi. Alkolün etkisiyle ismini bile söyleyemeyen araç sürücüsü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Adının Mustafa A,(19) olduğu belirlenen gencin 2.83 promil alkollü olduğu ve olayı doğum gününde gerçekleştirdiği belirtildi. Diğer taraftan aracın ön koltuğunda açılmamış bir viski şişesi olduğu gözlendi.

İncekum Jandarma ekipleri, Serik'ten çalınan bir otomobilin İncekum'da terk edildiğini, o olayı da aynı kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini ihtimali üzerine çalışma başlattı. O anlar bir iş yerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.