Doktor adaylarından “aTIP Geçme, Çevreyi Üzme: Sıfır Atık” projesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Destek Proje Grupları arasında yer alan “aTIP Geçme, Çevreyi Üzme: Sıfır Atık” adlı proje grubu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne teknik gezi düzenledi.

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yaprak, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Erdem ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Atık Yönetim Birim Sorumlusu Çevre Mühendisi Elif İlkem İnci'nin danışmanlığında Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinden oluşan proje grubu, Antalya'nın çöpünü çevre dostu teknolojilerle yöneten tesise tam not verdi.

Antalya'nın çöpünden 60 bin hanenin tükettiği elektriği üreten tesise gerçekleştirilen ziyarette, çevre kirliliğini ve atık oluşumunu engelleyecek önlemler alınmasının yanı sıra, çöpleri kaynağında ayrıştırmanın önemini yerinde değerlendiren proje grubu, her bireyin atık üreticisi olarak yönettiği atığı sürdürülebilir bir atık yönetimi anlayışı ile çevre sağlığını gözeterek, çevresel riskleri azaltacak şekilde geri dönüşüme göndermesi gerektiğini ifade ettiler.

Çevreye atıp geçilen atıklarla doğayı kirletmemek ve daha yaşanılabilir bir dünya için geleceğe yatırım yapmak gerektiğini vurgulayan proje grubu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni de desteklediklerini belirttiler. Tıp Fakültesi'nde Sıfır Atık çalışmalarına başlayan öğrenciler “Bu projeyle hem çevre temizliğine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandılar.