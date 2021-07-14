Doktorlar festivalde çocuklarla söyleşi yaptı

3'üncü Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde çocuklar, 'Neden doktor oldum?' ile 'Çocuklar ve teknoloji bağımlılığı' konulu söyleşilere katıldı.

Alanya Anadolu Hastanesi, 3'üncü Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde çocuklarla bir araya geldi. 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan festivalde hastane, açmış olduğu standıyla alanda yerini aldı. Stantta çocuklarla boyama yapılırken ebeveynler de sağlık paketleri hakkında bilgilendirildi. Bununla birlikte etkinlikte, Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Hasan Peksel, 'Neden doktor oldum? Psikolog İlkay Kargı, ' Çocuklar ve teknoloji bağımlılığı konulu söyleşileri ile çocuklarla buluştu.

Kitap fuarı, çocuk etkinlikleri, çocuk kitap yazarları ile buluşma, söyleşiler, çocuk tiyatroları, kukla performansları, sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapan 3'üncü Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde, Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Hasan Peksel ile Psikoloji bölümünden Psikolog İlkay Kargı, yaptıkları söyleşi ile çocukların doktorlukla ilgili merak ettikleri soruları da cevapladı.