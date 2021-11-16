Dokuma Botanik Bahçesi açıldı

23 bin 500 metrekarelik alana kurulan bahçe, Antalya'nın adeta canlı ağaç ve bitki müzesi olacak. DokumaPark'a, içerisinde yüz farklı türde 10 binden fazla bitki ile ağacın bulunduğu bir botanik bahçe kuruldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğini yaptığı açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile ilçe sakinleri katıldı.

“225 parktan 688'e”

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında Kepez Belediyesinin yeşile ve çevreci belediyeciliğe ilişkin söyleyecek çok sözü olduğunu belirtti. Kepez'in yıllar içerisinde yeşil yatırımda nereden nereye geldiğini izah etmek için iki göstergenin yeterli olacağını belirten Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimizde Kepez'in 225 mahalle parkı vardı. Bu sayıyı 680'e çıkardık. Görevde olduğumuz 2009'dan bu yana 3 milyon 293 bin 179 metrekare yeşil alan ürettik” dedi.

“Güçlendirme ile Dokuma'ya 300 yıl ömür”

Fabrika yerleşkesinde yıllar içerisinde oluşmuş güçlü bir ağaç ve bitki dokusunun bulunduğunu hatırlatan Tütüncü, “O ağaçların, bitkilerin her birine hürmet ettik. Ağaçların hepsi plakalandırıldı. Fabrikanın binaları tescil edildi ve bölgenin tamamına koruma imar planı yapıldı. Bunları yapan Kepez Belediye Meclisinden, belediye bürokratlarından rabbim, fabrika yerleşkesindeki ağaçların yaprakları sayısınca razı olsun. Koruma kararı, Dokuma Fabrikası yolculuğuna, dünya durdukça devam edecek anlamına geliyor. Güçlendirdiğimiz fabrika binalarının en az 250- 300 yıl ömrü var. Yerleşkedeki binalar, kolonları ve kirişleri çelikle kaplanarak, güçlendirildi” diye konuştu.

“Kesilecek ağaçlar Kepez'de yaşatıldı”

Başkan Hakan Tütüncü, “ “300'den fazla yetişmiş zeytin ağacını DokumaPark'a transfer ettik. Göçerler, Fevzi Çakmak mahallelerinde, Varsak bölgesinde, Kepez'in değişik yerlerinde açmamız gereken imar yollarının üzerindeki zeytin ağaçları alınarak, ilçenin değişik parklarına dikildi. Bu ağaçların ağırlıklı bir kısmı da DokumaPark'a nakledildi. Konyaaltı başta olmak üzere şehrimizin farklı yerlerinde imara açılan yerlerden kesilmesi muhtemel olan portakal ağaçlarını da başta Dokuma olmak üzere Kepez'in parklarına naklettik. DokumaPark'ta, 300'den fazla portakal ağacı ile yine güzel bir portakal bahçesi oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Antalya'ya 23 bin 500 metrekarelik botanik bahçe”

Antalya'nın plakasına uygun 7 bahçe oluşturduklarını belirten Tütüncü, “Şehrin her bir unsuruna hürmet ederek oluşturulan çevreci bir projenin bugün açılışını gerçekleştirdik. Dokuma Botanik Bahçe, tam 23 bin 500 metrekare alana sahip. Bu bahçede 10 binden fazla bitki ama yüzlerce de tür var. Bazıları botanik bahçe ile peyzajı birbirine karıştırırlar. Botanik bahçeler, aslında o bölgede yetişen bitkilerin, ağaçların sergilendiği bir canlı ağaç ve bitki müzesi demektir. Dokuma Botanik Bahçe'de, 6 farklı tematik bahçemiz bir portakal bahçemiz yani 7 tane bahçemiz var. Antalya'nın trafik plakası 07'ye nazire olsun diye 7 tane bahçe oluşturduk. Bunlar sırasıyla portakal bahçesi, Japon bahçesi, begonvil bahçesi, kaya ve Alpin bitkiler bahçesi, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, tropik bitkiler bahçesi ve Anadolu bahçesidir. Anadolu Bahçesi'nde, sevgili çocuklarımız özellikle bizim bildiğimiz ama onların maalesef şehirleşme karşısında göremedikleri, bilemedikleri ağaçları, bitkileri ve meyve ağaçlarını görme imkanına sahip olacaklar” diye konuştu.

“Manavgat orman yangını botanik bahçede”

Başkan Tütüncü, botanik bahçede üç tane de tematik diorama alanı oluşturduklarını bilgisini paylaşarak, “Bunlardan bir tanesi ölü ağaçlar alanı. Üzerinde hatıraların olduğu ölü ağaçlarla ilgili özel bir diorama alanı oluşturduk. Yörük kültürüne duyduğumuz saygıdan dolayı Antalya Bulvarı'nda bulunan Zeytinli Sarnıcı'nın birebir kopyasını botanik bahçemizin içerisine yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını; Manavgat, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizdeki orman yangınıydı. O yangınlarda yüreklerimiz yandı. O büyük acının hatırasını yaşatsın diye Manavgat'tan getirdiğimiz yanmış ağaçlarla da bir Manavgat Yangını Hatıra köşesi oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Bu bahçe 4 yıllık bir emeğin ürünü”

Dokuma Botanik Bahçe hayalinin 2018'in Mayıs ayında başladığını aktaran Tütüncü, “23 bin 500 metrekarelik alanda yaptığımız çalışma, bitkileri, peyzajcılardan alıp, buraya 3 ayda 5 ayda bir yılda yaptığımız bir iş değil. Botanik bahçeye ilk ağacı, 2018'in Mayıs ayında diktik. Bu hayalin başladığı gün Mayıs 2018'dir. O yıl, atom bombasına direnmiş, mabet ağacı, zakkum, kanna ve Trabzon Hurması türlerinden 73 adet fidan dikerek, botanik bahçe projesini başlattık. Bu proje, çalışma arkadaşlarımın 4 yıllık bir emeği sonucu oluştu. Madem ki, 3,5 milyon metrekareye yakın yeşil alan üretmiş, 680 mahalle parkı yapmayı başarmış bir Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. O zaman bizim vizyonumuzu yansıtsın; hem şehre değer katsın hem de bölgemizin florasını en güzel şekilde tanıtsın diye yaptığımız bu botanik bahçenin arkasında çok büyük emekler var” ifadelerini kullandı.

“Dokuma Botanik Bahçe'de neler var?”

Bahçede, 23.500 metrekare gezi alanı, 7 temalı bahçe, 2 anı Bahçesi, 10 binden fazla ağaç ve bitki, 150 yaş ve üzeri transplante ağaçlar, Antalya'nın endemik türleri, Yörük Sarnıcı ve 2 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunuyor.