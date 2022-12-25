Dokuma markası Kepez'de yaşatılıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antalya'nın en eski spor kulüplerinden Dokuma Spor'un ismini yaşatmak için büyük erkekler takımını Kepez Dokuma Spor adıyla kurdu

Dokuma Fabrikası'nın sponsorluğunda kurularak Antalya'da birçok sporcu yetişmesine zemin olan Dokuma Spor markası, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün, büyük erkekler basketbol takımını Kepez Dokuma Spor olarak belirlemesiyle yaşatılıyor. Antalya basketboluna daha fazla lig takımı ve oyuncu yetiştirme gayretinde olduklarını belirten kulüp başkanı Hakan Çatal, ‘Basketbolu geliştirirken, Antalya'nın çok eski ve köklü kulüplerinden Dokuma Spor markasını ileriye taşımak için bu takımı da çatımıza aldık' dedi.

Genel menajerliğini Hüseyin Güner'in üstlendiği takım, ilk maçını Turgut Özal Spor Salonu'nda Güney Akdeniz Spor Kulübü'ne karşı oynadı. Sırasıyla 20-11, 18-8, 26-20 ve 23-8 skorlarla periyotları tamamlanan maçı 87-48 kazanan Kepez Dokuma Spor, galibiyet sevinci yaşadı. Antalya Şampiyonluğu kazanarak bölgesel erkek basketbol ligine katılmayı hedeflediklerini belirten Çatal, ‘Sonraki aşama ise 2. Lig olacak. Hem alt yapıya oyuncu kazandırmak, hem üst liglerde yer almak için yapılanmaya gittik. Basketbol Şube Sorumlusu Serkan Köysüren'in desteğiyle hedeflerimizi bir bir aşmak istiyoruz' diye konuştu.