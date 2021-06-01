Dokuma Park'a Antalya'nın ilk Sahaflar Çarşısı açıldı

Kepez Belediyesi'nin Dokuma Sanat Sokağı'na inşa ettiği ve 21 ahşap dükkandan oluşan ‘Sahaflar Çarşısı' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Sahaflar Festivali'nde sözünü verdiği ‘Sahaflar Çarşısı'nın açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

“Dokuma Antalya'nın kalbi”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Adlıhan Dere, 488 dönümlük alanın, 250 dönümünün ticari, geri kalanın ise 246 dönümünü de halkın kullanabileceği park alanına ayrıldığını belirtti. Dere, “Bu alan Antalya'nın kalbi. Bu alanın Antalya'ya geri dönüşü işle ilgili birçok eylemler gerçekleştirildi. Nöbetler tutuldu. 2009'de Kepez Belediye Başkanlığı görevini devralan Hakan Tütüncü Başkanımız, halka kazandırılması için çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar neticesinde bu alan Kepez halkına, Antalya halkına kazandırıldı. Şimdi bu yaşam alanında, müzeler, kütüphaneler, yürüyüş alanları, parklar var. Sıkıldığım zaman gelir bende bu çam ağaçlarının arasında yürürüm. Kepez Belediye Başkanımız geçen sene pandemiye rağmen sahaf festivaline desteğini sürdürdü. İnşallah bu senede festivalimizi yine gerçekleştireceğiz. Başkanım 2. Sahaf Festivali'nde söz vermişti, Sahaflar Çarşısı'nı. Bugün Antalya'da 21 esnafımıza burayı yaptı, teslim edecek” dedi.

“Antalya'nın ilk sahaflar çarşısı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ilk ve tek ‘Sahaflar Çarşısı'nı söz verdikleri gibi Dokuma Park'ta hayata geçirdiklerini belirterek “Dokuma Park'ta 6 ay önce Sahaflar Festivalimizin, ikincisini düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu festivalimi, her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın bilgi ile kutlandığı, kitapla, hikmetle kutlandığı önemli bir tarih olacak. Antalya'nın ilk sahaf çarşısını esnaf odalarımızla hep birlikte, el ele gönül gönüle burada açacağız demiştim. Bir yıl bile olmadan bu sözümüzü yerine getirmenin bugün tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. 21 dükkandan oluşan tamamı Antalya'nın esnafına, Antalyalı hemşehrilerimize sembolik bir ücretle kiralanan bu çarşı, hem esnafımıza, hem de kitap tutkunlarına, eski kitapların satırları arasında geçmişe yolculuk yapmak isteyenlere, bilgi ile buluşmak isteyenlere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Türkiye'nin en büyük çocuk kütüphanesi”

Dokuma Park için her yeni günde, akla yeni fikirler geldiğini belirten Tütüncü, “ Hepsinde de, bilgi, ilim, kültür, sanat bunlar çok önemli. Çünkü bunlar bizim yetiğimiz olan şeyler, aynı zamanda bize değer katarken şehrimize de bir cazibe kazandırıyor. Bu hayallerimizi hep bunların etrafında örüyoruz. Şimdi Cemil Meriç Kütüphanesi açtık ya, hemen onun yanına Türkiye'nin en zengin, en büyük Çocuk Kütüphanelerinden birini açacağız. Antalya'nın da en büyüğü olacak” dedi.

“Bilim Merkezi 30 Ağustos'ta açılıyor”

Dokuma Park'a bir bilim merkezini de kazandırdıklarına değinen Başkan Tütüncü, “Bilim merkezimizi açmak için 30 Ağustos'ta hepinizi buraya bir kez daha davet edeceğiz.

Türkiye'nin en büyük bilim merkezini açmak da bize nasip olacak. Biz istiyoruz ki; bizim gençlerimiz, bu şehrin gençleri bilgi konuşsunlar, tasarım konuşsunlar, teknoloji konuşsunlar ve aydınlık Türkiye'nin onlar geleceği olsunlar” dedi.

“Bu işler; bugünlük değil, evladiyelik işler “

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'de, konu ile ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakan Tütüncü başkanımıza Dokuma'yı al, halka kazandır dedi. Tütüncü Başkanımızda, cumhurbaşkanımızın talimatını ve gönlünde olanı yaptı. Dokuma'yı aldı, Antalya'ya kazandırdı. Bugünlük, yarınlık değil bunlar evladiyelik işler. Dokuma Antalya'nın bir yaşam merkezi haline geldi. Dokuma Antalya'nın ışıldayan kültür alanı haline geldi. Çocukların içinde kendini bulduğu bir yer haline geldi. Hakan başkanımız bir taraftan hem şehri imar ediyor, hem de şehirde yaşayan nesli ihmal etmeden onların geleceğine dair çok önemli işler yapıyor. Özellikle Cemil Meriç Kütüphanesi gibi bir değerin Antalya'ya kazandırılmasının hemen üzerinden 100 bin kitap, bugün bunu aştık 200 bine doğru gidiyoruz. Kütüphanenin üzerine hemen burada, Sahaflar Çarşısı'nın açılması, çalışılmış, düşünülmüş, bir proje, çok önceden planlanmış bir iş” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve açılışa katılan konuklar Sahaflar Çarşısını gezdi.