Dokuma Spor 3'te 3 yaptı

Kepez Dokuma Spor, ligin 3'üncü karşılaşmasını yaptığı Muhteşem Ajans S.K.'yı deplasmanda 60-100 skor ile yendi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımı Kepez Dokuma Spor, ilk 3 maçın tamamını kazanarak yoluna devam etti. İlk 2 karşılaşmasını farklı kazanan Kepez Dokuma Spor, deplasmanda karşılaştığı Muhteşem Ajans S.K.'ya da aynı tarifeyi uyguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada zorlanmayan takım, lig birincisi olarak bölgesel lige çıkma hedefinde. Önlerindeki her maçı ayrı ayrı değerlendiren Kepezliler, namağlup ilerlemek istiyor.