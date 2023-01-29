Dokumada kitap sevgisi

Ara tatilde 5er günlük bilim kampı düzenleyen Antalya Bilim Merkezi, öğrencileri Dokuma Park bünyesindeki kütüphaneleri gezdirerek kitap sevgisi aşıladı. Atölyelerin sonunda bir araya getirilen 7-14 yaş arasındaki katılımcılar, önce bahçe sanatının en güzel örneklerinin sunulduğu Botanik Parkı gezdi. Ardından 24 saat açık olan Cemil Meriç Kütüphanesinin karşısındaki Orman Kütüphanesine götürülen öğrenciler, kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde buldu.

Şaşkınlıklarını gizleyemediler

Toplam bin 500 metrekarelik bir alanı olan Orman Kütüphanesinde rengarenk ağaç evler, hobbit evi ve Osmanlı mimarisini yansıtan 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evi gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buradaki kitaplıklardan istedikleri eseri alıp göz gezdiren öğrenciler, son olarak 25 metre uzunluğundaki vagonlardan oluşan Tren Kütüphanesini ziyaret etti. Çocuklar, Tren Kütüphanesinde unutamayacakları bir gün yaşadı.