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Dokumapark çiçek açtı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bahara hazırlık kapsamında Dokumapark alanına ektiği mevsimlik çiçekler açtı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahara hazırlık kapsamında Dokumapark alanına ektiği mevsimlik çiçekler açtı.


Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark, baharın gelmesiyle rengarenk çiçeklerle bezendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahara hazırlık kapsamında Dokumapark alanına ektiği mevsimlik çiçekler açtı. Korona virüs salgını nedeniyle parkların ziyarete kapatılması kararından önce dikimi gerçekleştirilmiş olan sardunya, menekşe, bellis, alisyum, Bodrum papatyası gibi türlerdeki binlerce çiçek, parkın dört bir yanını renklendirdi. Görsel şölen oluşturan çiçeklerin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak bakımları yapılıyor. Rengarenk açan çiçeklerin otları temizleniyor, toprağı havalandırılıyor ve gün aşırı sulanıyor. Korona virüs salgınının sona ermesinin ardından, Antalyalıları rengarenk çiçeklerle doğaya koşan bir Kepez bekliyor.

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