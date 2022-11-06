Dokumapark iş adamlarına anlatıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde Salı Sanayici ve İş Adamları Grubu (Salı Grubu) kültür ve sanat adası Dokumapark'ı gezdi.

Antalya'nın ilk sanayi kuruluşu olan ve büyük bir değişimle kültür ve sanat adasına dönüştürülen Dokumapark, kentin ileri gelenlerini ağırlamaya devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Salı Sanayici ve İş Adamları Grubu'nu(Salı Grubu), Dokumapark'ta misafir etti. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç ve iş insanları, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde Dokumapark'ı gezdi. Başkan Tütüncü, konuklarına yüksek ufuklarla Antalyalıların hizmetine kazandırılan Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Araba Müzesi, Cemil Meriç Kütüphanesi, Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, Sahaflar Çarşısı ve Antalya Bilim Merkezi'ni tanıttı.

“Dokuma fabrikası emek emek işlendi”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuklarına Dokumapark'ın değişim ve dönüşüm sürecini anlattı. DokumaPark'ta, 13 ayrı müze, 3 tane kütüphane, 4 salonlu Modern Sanat Galerisi, 2 Anı Evi ve 23 bin 500 metre kare Botanik Bahçe olduğunu belirten Başkan Tütüncü, buranın 2014 yılından bu yana emek emek işlendiğini söyledi. 1950'li yılların başında beyaz altın olarak nitelendirilen dünyanın en iyi akala pamuğunun üretildiği yerin Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, Antalya'nın ilk sanayi tesisinin Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar, başbakan merhum Adnan Menderes ile 5 Ocak 1956'da temelinin atıldığını, 13 Ocak 2003 tarihine kadar 365 gün 24 saat ülkeye hizmet verdiğini anlattı.

“Dokumapark koruma altına alındı”

Başkan Tütüncü, fabrikanın bütün binalarının tescillendiğini, koruma imar planı yapıldığını, bütün ağaçların plakalandırıldığını ve bununla beraber Dokuma Fabrikasının her bir alanının koruma altına alındığını bildirdi. Tütüncü, fabrika alanında yeni bir binanın yapılmadığını, bitki dokusuna dokunulmadığını hatta bitki dokusunun 9 ile 10 kat zenginleştirilerek, halka açıldığını sözlerine ekledi. Dokumapark gezisinde Salı Grubu'nu ilk olarak Araba Müzesi'nde ağırlayan Başkan Tütüncü, bu müzenin bir otomobil müzesi olmadığını vurguladı. Türkiye'de çok başarılı otomobil müzelerinin olduğunu belirten Tütüncü, “Bu müzeler otomobil tarihini anlatılır. Antalya Araba Müzesi ise şehrin hafızalarına yer edilmiş araçların üzerinden aslında şehrin tarihine göz kırpan bir yerdir” dedi. Araba Müzesi gibi Antalya'nın hafızalarını barındıran 6 yıllık bir emeğin ürünü olan ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nin de Dokumapark'ta yer aldığını sözlerine ekleyerek, konuklarına bu müzenin de her bir köşesini tanıttı.

“Eserlere ödül üstüne ödül”

Orman Kütüphanesi, 130 bin kitabın bulunduğu Cemil Meriç Kütüphanesi ve Türkiye'nin en büyük bilim merkezini Dokumapark'a kazandırdıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dünyada eşi ve benzerine çok nadir rastlanacak bir koruma mantığı ile Dokumapark'ın içindeki bu eserler 10‘dan fazla kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirildi. Dokumapark'ın aldığı en büyük ödül geçtiğimiz yıl Avrupa konseyinden geldi. Yarışmaya Türkiye'den Dokumapark Projesinin de içinde olduğu 6 eş değer proje seçildi. Türkiye elemelerini geçtik, Avrupa Konseyine gittik ve orada büyük ödülü ülkemize kazandırdık” dedi.

“Kepez'de 15 yılda önemli değişim”

Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç da, kendilerini Dokumapark'ta ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Dokumapark'ta yapılan keyifli işleri yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Koç, “Hakan Başkanımızı, tebrik ediyoruz. Kepez'in, son 15 yıl içinde önemli bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Kepez'deki önemli yatırımları da görüyoruz” diye konuştu. Dokumapark gezisinin ardından Başkan Tütüncü ve Salı Grubu, akşam yemeğinde bir araya geldi. Tütüncü, konuklarına ‘Telgrafın Tellerine' adlı şiiri ezbere okudu.