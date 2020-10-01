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DokumaPark'ta ‘Doku'n'malar' sergisi

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta, sanatseverlerin hizmetine açtığı Modern Sanatlar Galerisi, Dr.

Kepez Belediyesi'nin DokumaPark'ta, sanatseverlerin hizmetine açtığı Modern Sanatlar Galerisi, Dr. Menekşe Suzan Teker'in ‘Doku'n'malar' sergisine ev sahipliği yapıyor.


DokumaPark'taki Modern Sanatlar Galerisi, dokuma el sanatlarının örneklerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Menekşe Suzan Teker'in, galerideki ‘Doku'n'malar' sergisi sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Özel konseptte hazırlanan sergide, sanatçı Teker'in doğal boyalarla, kumaş üzerine renkli dokunuşlardaki 10 farklı eseri yer alıyor. Eski halı ve kilimler üzerine işlenmiş kadın motifleri, kasnak çerçeveler içinde çeşitli ölçülerdeki kadın temalı dokumalardan oluşan sergide, 2 dokuma tezgahı da dikkat çekiyor.


Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, dokuma tezgahlarında dokuma yapma deneyimi elde ediyor. Modern Sanatlar Galerisi, ‘Anadolu'da Kadın', ‘Karikatürlerle Süleyman Demirel' ve ‘15 Temmuz Destanı' sergilerine de ev sahipliği yapıyor. Modern Sanatlar Galerisi, Pazartesi günleri hariç hafta içi 09.30-18.00, hafta sonu ise 09.30-19.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin kültür sanat adasına dönüştürdüğü DokumaPark'ta, sanatseverlerin hizmetine açılan Modern Sanatlar Galerisi, farklı konseptlerde açılan sergilere tüm sanatseverleri bekliyor.

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