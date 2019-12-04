DokumaPark'ta keşkek ikramı

Kepez Belediyesi, 488 dönümlük DokumaPark alanında hafta sonları kent sakinlerini, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor.

Festivallere, açık hava sinema gösterisine de ev sahipliği yapan DokumaPark'ta bu hafta sonu keşkek ikramı yapıldı. Kepez Belediyesi, vatandaşlara geleneksel Antalya mutfağının önemli yemeklerinden biri olan keşkek ikram etti.

Çeşitli zamanlarda çorba, şerbet ve tatlı ikramlarında bulunduklarını anımsatan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Aralık ayının ilk günlerine denk gelen bu hafta sonu da DokumaPark'ta, kent sakinlerimize Antalya düğünlerinin vazgeçilmez yemeği olan keşkek ikram ettik. İkram vesilesiyle hemşehrilerimizle var olan gönül bağımızı, sevgimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdik. Keşkek ikramıyla hem güzel bir vakti paylaştık hem de kent sakinlerimizin damaklarında güzel bir anı bıraktık. Her vesileyle Antalyalı hemşehrilerimle birlikte olmanın lezzeti tarifsiz ” dedi.

Yeni el emeği çarşıları geliyor

Tütüncü, daha sonra Dokumapark'ta hafta sonları kurulan belediyenin ‘El Emeği Çarşısı'nı ziyaret etti. Tütüncü, satış tezgâhlarının başındaki kadınlara bol kazançlar dileğinde bulunduğu ve onların el emeği, göz nuru eserlerini inceledi. Yeni el emeği çarşıların müjdesini veren Tütüncü, Dokumapark'ta kurulan 'el emeği çarşısı', kadınlarımızın ev ekonomilerine katkılar sağladığı rengârenk görülesi bir ortam oldu. Şimdi daha kapsamlı el emeği çarşılarını kadınlarımıza armağan edebilmek için çalışıyoruz. Yakın bir zaman da kadınlarımıza yeni müjdeler vereceğiz.” ifadesini kullandı.

Başkan Hakan Tütüncü'ye, Dokumapark'taki ziyaretlerinde Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri de eşlik etti.