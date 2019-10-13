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Dokumapark'ta zeytin hasadı

Kepez Belediyesi’nin imara açılan alanlarda kalan zeytin ağaçlarını yerinden sökerek, yeniden toprakla buluşturduğu Dokumapark’ta zeytin hasadı başladı.

Kepez Belediyesi'nin imara açılan alanlarda kalan zeytin ağaçlarını yerinden sökerek, yeniden toprakla buluşturduğu Dokumapark'ta zeytin hasadı başladı.


Başkan Tütüncü'nün “Açılacak olan yollarda kalan zeytin ağaçlarını kesmeyin, bulvarlara ve parklara dikin” talimatıyla koruma altına alınan zeytin ağaçlarının bir bölümü bulvar ve parklara, bir bölümü de Dokumapark'ta hazırlanan bahçelere dikilmişti. Kepez'in kesilmeyen ve yeniden toprakla buluşturulan zeytin ağaçlarında şimdi hasada başlandı.


İş makinesi yardımıyla sökülerek, başka alanlara dikilen zeytin ağaçlarının meyveleri, Kepez Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından da ağaçlara zarar verilmeden toplanıyor.

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