Dolandırıcılık yöntemiyle şoke etti

Antalya'da hareket halindeki kamyonetin kendisine çarptığı gerekçesiyle şirket sahibinden para isteyen dolandırıcının numarası, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Aksu ilçesi İsmail Ogan Caddesi'nde meydana geldi. İsmi bilinmeyen bir şahıs, yoldan geçen aracın aynasına vurarak, ardından arabanın ait olduğu iş yerine şikayete gitti. Aracı kullanan sürücü, bir kişinin iş yerine gelip para istediğini söyleyince telefonla firma sahibini aradı. Firma sahibi Uğur Erke, olayı kendisinden dinleyip kaza raporunu getirmesini istedi ve telefonu kapattı. Birkaç dakika sonra iş yeri çalışanı tekrar arayıp aynı kişinin kırılan telefonun parasını istediğini söyleyince Uğur Erke, iş yerine gelip kazanın yaşandığı yol üzerindeki bir güvenlik kamerasından olayın görüntülerini izledi. İlk kez böyle bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarını söyleyen Uğur Erke, görüntülerde dolandırıcılık şüphelisinin yoldan geçmekte olan aracın aynasına bilerek eliyle vurduğunun görüldüğünü söyledi.

Olay günü toplantıda olduğu esnada personelinin kendisini iki kez aradığını ve ikincisinde telefonu açtığını söyleyen Uğur Erke, "Abi, ben birisine çarpmışım, kaçmışım dedi. Öyle deyince ben biraz yadırgadım tabi, çarpmışım, kaçmışım çocuğun haberi yok. Nasıl oldu bana anlat dedim. 'Birisi geldi yanıma, bana kendisine çarptığımı söylüyor. Dur dur seninle konuşmak istiyor' dedi. Karşımdaki kişi 'Kardeşim sen nasıl bir insansın, nasıl bir adama araba veriyorsun. Bu adam bana çarptı. Sonra kaçtı' dedi. Beyefendi bir durun, dedim. Öncelikle aracı kullanan çocuğun bir eksiği yok. Ehliyeti var, aracın kaskosu ve trafik sigortası var. Her şeyi tam. Üstelik bu araba, firma arabası bir yere kaçma ihtimali olmaz. Çocuk size vurduysa farkında değildir dedim. Konuşmaya devam edince ben anladım bir sıkıntı olduğunu. Tutanak tutturun çarptığını ispatlayın gelin, dedim. 5 dakika sonra tekrar çalışanımız aradı. Abi adam burada, telefonu kırılmış, diye. İşte o zaman dolandırıcı olduğunu tamamen anladım. Çalışan arkadaşımızdan polise şikayette bulunmasını söylemesini istedim. Siz görürsünüz, akşamüstü yine geleceğim demiş ve gitmiş. Bir daha da gelen giden yok" dedi.

Görüntüleri karşı dükkanının kamera kayıtlarından çıkardıklarını dile getiren Erke, "İzlediğiniz zaman görüntülerde de göreceksiniz, elini hareket halinde ki aracımızın aynasına vurdu. Sonra da bana vurdun diye bizden bir şeyler koparmaya çalıştı. Bu yeni bir dolandırıcılık şekli diye düşünüyorum herkes bu konuda dikkatli olsun” diye konuştu.