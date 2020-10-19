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Doluya açık alanda yakalandı, başından yaralandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği fırtına ve doluya açık alanda yakalanan vatandaş, başına isabet eden dolu sebebiyle hafif şekilde yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği fırtına ve doluya açık alanda yakalanan vatandaş, başına isabet eden dolu sebebiyle hafif şekilde yaralandı.


Kumluca ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, ilçedeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi. Çok sayıda naylon ve cam sera parçalanırken, fırtına esnasında Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek (28) üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dolu yağışına açık alanda yakalanan Yusuf Aydın da dolu sebebiyle başından yaralandı. Seradan evine giderken aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki doludan kaçamayan Aydın'ın kafası isabet eden dolu taneleri sebebiyle kanadı. Olayı ucuz atlatan Aydın, kapalı bir alana girerek yağışın sona ermesini bekledi.

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