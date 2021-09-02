Domates fiyat endeksi geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 75.93 arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Ağustos ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Ağustos ayında miktar endeksleri, domateste 19, sebzede 28 ve meyvede 64 olarak gerçekleşti. Fiyat endeksleri ise domateste 209, sebzede 239 ve meyvede 424 olarak gerçekleşti.

Domates miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 14.77 azalırken, fiyat endeksi yüzde 75.93 arttı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 1.11 düşerken, fiyat yüzde 66.45 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 0.10 düşerken, fiyat yüzde 61.63 arttı.

“Miktardaki azalış Ağustos'ta da devam etti”

Ağustos ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 37.97, sebzede yüzde 24.81 ve meyvede ise yüzde 19.79 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre endeks domateste yüzde 14.77, sebzede yüzde 1.11 ve meyvede yüzde 0.10 azalırken, miktar endekslerindeki azalış eğilimi Ağustos ayında da devam etti.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi Ağustos ayında yüzde 37.97 azalırken, işlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 24.77'lik artış gösterdi. Bir önceki aya göre sebze miktar endeksi, önceki iki yılla uyumlu bir seyir gösterirken, fiyat endeksi ise son üç yılda özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında farklı eğilimler kaydetti. Bu farklılaşma Eylül ve Ekim aylarında da geçen iki yılda yaşandı. Sebze işlem miktar endeksi Ağustos ayında yüzde 24.81 azalırken, fiyat endeksi yüzde 12.60 arttı. Bu fiyat artışı, son üç yılın en yüksek Ağustos ayı artışı oldu. Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 19.79 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 19.42'lik artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ağustos ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi.