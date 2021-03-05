Domates serasında toz esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde domates serası içerisinde toprağa gömülü 320 gram toz esrar ve domates fidelerinin arasına dikilmiş 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde bir ev ve seraya baskın yapıldı. I.K. ve oğlu H.K. isimli şahısların evinde bir adet ruhsatsız av tüfeği, domates serası içerisinde KOM Şube Müdürlüğüne ait narkotik köpeğiyle yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 320 gram toz esrar ve domates fidelerinin arasına dikilmiş şekilde 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheli ev sahibi I.K. ve H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.