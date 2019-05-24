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Domates yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde domates yüklü kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde domates yüklü kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kamyon otomobilin üzerine devrilirken, domatesler yola saçıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Seydikemer-Kaş karayolunda meydana geldi. Seydikemer yönünde ilerleyen Faik Doğantekin yönetimindeki 64 LU 506 plakalı kamyonla, aynı yönde seyreden Ramazan Otlu'nun kullandığı 07 Y 9779 plakalı otomobil, Kınık-Ova kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle domates yüklü kamyon yan yatarak, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Tonlarca domates ise yola saçıldı.


İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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