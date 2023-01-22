Domuz eti çalan Almanya vatandaşı sahte plakadan yakayı ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir alışveriş merkezinden domuz ürünleri çalan Alman turist, şikayet üzerine Serik ilçesinde süresi dolmasına rağmen telsim etmediği otomobille yolculuk yaparken yakalandı. Belek'te bir otelde kalan Alman turistin, Side'de bulunan bir rent a-car dan kiraladığı otomobilin plakasını söküp, yerine çalıntı plaka taktığı belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Side Mahallesinde alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezinden domuz ürünleri çalındığı ihbarı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Side Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi.

Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı alışveriş merkezinin güvenlik kameraları başta olmak üzere çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Serik ilçesi Belek'te bir otelde konaklayan Frank Martin isimli Alman vatandaşı olduğunu belirledi. İşyerinin güvenlik kamerasında, Frank Martin'in 700 TL değerinde 2 ayrı domuz ürününü alıp çantasına koyduktan sonra parasını ödemeden mağazadan ayrıldığı görüldü.

JASAT ekipleri adım adım is sürdü

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Frank Martin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürürken Frank Martin'in Side'de bir Rent a cardan otomobil kiraladığı ve süresi geçmesine rağmen aracı teslim etmediği belirlendi. Rent a car yetkililerinin şikayeti üzerine Frank Martin Belek'te kaldığı otelde yakalanırken, kiraladığı aracın plakasını söktüğü ve araca çalıntı olduğu belirlenen bir plaka taktığı belirlendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından Serik Emniyet Müdürlüğünden alınarak Manavgat'a getirilen Frank Martin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlıktan hapis yatmış

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve alışveriş merkezinden aldığı ürünlerin parasını ödediğini iddia eden Alman vatandaşı Frank Martin'in 3-4 aydır Türkiye'de olduğu, Kasım ayının ilk haftasında Side Bulvarı üzerinde bir restauranta içki çalmak üzere girdiği, masanın üzerindeki laptopu görünce laptopu çaldığı, olayın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ve Alanya Cezaevine teslim edildiği, 2 hafta önce de Side'de bir otelin odasına izinsiz girdiği ve güvenlik görevlilerince yakalandığı adli kontrol aldığı bildirildi. Şüpheli turist, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.