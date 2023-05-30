Domuzlardan kaçarken kaybolan Rus ormanda Jandarma tarafından bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç kesim işinde çalışmak için Denizli'den Manavgat'a gelen Rus vatandaşı, Yaylaalan ve Sevinç Mahalleleri arasında ormanlık alanda kayboldu. Jandarmanın geç saatlerde yağmurdan sırıl sıklam ıslanmış vaziyette saklanırken bulduğu Rus'un domuzlardan kaçarken kaybolduğu belirlendi.

Sarılar Jandarma Karakoluna getirilen Rus vatandaşı Kırı Syvorotkın, karakolda üzerini kurutup çay ikram edildikten sonra terminalden yolcu edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolunun telefonla arayan bir kişinin, telefon numarasını internetten bulduğunu belirterek, Rus uyruklu arkadaşının eşinin Yaylaalan ve Sevinç Mahallelerinin yakınında ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışmak üzere gittiğini, kendisinden haber alamadıklarını söylemesi, Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, havanın yağışlı olması, normal araçla ulaşımın sağlanamayacağının belirlenmesi üzerine yollarına köyden temin edilen traktörle devam ettiler. Tele konferans yöntemiyle kendilerine ihbarda bulunan kişi ve kayıp kişiyle irtibat kuran jandarma ekipleri, yaklaşık 2 kilometre yaya olarak yol aldıktan sonra kayalık bir bölgede saklanan Rus vatandaşı Kırı Syvorotkın'a ulaştılar.

Yağmurdan ıslanmış ve oldukça korkmuş olduğu gözlenen Rus vatandaşı Kırı Syvorotkın, jandarma ekiplerine, internetten verilen iş ilanı üzerine bölgeye geldiğini, anlaşamayınca geri dönmek için yola çıktığını, domuzların saldırısına uğrayınca kaçarken yolunu kaybettiğini ve saklandığını dile getirdi.

Sarılar Jandarma Karakoluna getirilen Rus vatandaşı Kırı Syvorotkın, çay ikram edilip üzerini kuruttuktan sonra terminale götürüldü ve Denizli otobüsüne bindirildi.