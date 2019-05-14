Döner dürümün içine uyuşturucu sakladı

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere Antalya'ya geliş-gidiş yaptığı değerlendirilen M.A.K. isimli şahıstan döner dürüm içerisine saklanmış vaziyette daralı 9,7 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya genelinde turizm sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle turistlerin geliş-gidiş yaptığı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere Antalya'ya geliş-gidiş yaptığı değerlendirilen M.A.K. isimli şahıstan döner dürüm içerisine saklanmış vaziyette daralı 9,7 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

"Evinde kenevir yetiştiricilerine baskın"

Diğer taraftan ikametlerini uyuşturucu madde yetiştirmek için düzenek kurarak laboratuvar ortamına getirdikleri iddia edilen K.C.Y., İ.D. ve S.C. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam daralı 331,5 gram esrar, 26 kök kenevir bitkisi, ısı yalıtımlı dolap, karbon filtre, ısı ölçer cihazlar ve bitki besleyici kimyasallar gibi materyaller ele geçirildi. Şüpheli K.C.Y., İ.D. ve S.C. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" ve "2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından işlem yapılmış ve K.C.Y. isimli şahıs Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.