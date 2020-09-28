İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dorse kapağı açıldı, tonlarca balık yola savruldu

Antalya’da dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık, yola döküldü.

Antalya'da dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık, yola döküldü. Kitlenen trafik diğer sürücülerin de yardımıyla balıkların tekrar toplanmasının ardından normal seyrine döndü.


Antalya-Burdur Karayolu Çubukbeli mevkiinde balık taşıyan bir tırın seyir halindeyken dorse kapağı açıldı. Dorsedeki balık taşıma tankları ise bir anda yola düşmeye başladı. Kapakları açılan tanklardaki tonlarca balık yola saçılırken, bu nedenle yol da trafiğe kapandı. Tır sürücüsü ve diğer sürücülerin balıkları tekrar tanklara yerleştirmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.