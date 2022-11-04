Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbol okulunda öğrenim gören minikler “Şenlik Ligi'nde” deneyim kazanıyor. Geleceğin sporcularını yetiştirmek ilçe gençlerini spor yapan bireyler olarak gelişmelerini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Döşemealtı Belediyesi futbol okulu 20 minik sporcuya lisans çıkarttı.

2011-2012 ve 2013 doğumluların mücadele ettiği şenlik ligine katılan Döşemealtı'nın minik futbolcuları maç deneyimi kazanıyor. Büyük bir özveriyle maçlara hazırlanan ve amatör ruhla mücadele eden miniklerin azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. Futbol okullarında gösterdikleri başarıyla lisans çıkartılan öğrenciler haftasonu oynanan Şenlik ligi öncesi Atatürk posteri açan minikler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği “ Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda güzel ahlaklısını severim” sözünden yola çıkarak maça büyük bir disiplinle çıktı.