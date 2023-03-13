Döşemealtı Belediyesi Gaziantep'e çadır kent kuruyor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla 2 binden fazla binanın yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası, Gaziantep Nurdağı ilçesine çadır kent kurulmaya başlandı. Bölgeye gönderilen tam bin çadır kurularak evlerini kaybeden vatandaşların kullanımına sunuluyor. Şuana kadar 400 çadır kurulan bölgeye gönderilen yeni insani yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Döşemealtı Belediyesi son olarak Gaziantep'e 4 konteyner göndererek ailelere teslim etmişti.

Döşmealtı halkı seferber oldu

Bölgede ihtiyaç duyulan barınma ihtiyacına da derman olmak isteyen Döşemealtı Belediyesi hazırlattığı 4 konteyneri ailelere teslim ederken şimdi de çadır kent kurmaya başladı. Tam bin çadır Gaziantep Nurdağı ilçesine ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine kurularak teslim edilmeye ve yeni yaşam alanı olmaya başladı. Başkan Genç, Tüm Döşemealtı halkının depremzede vatandaşların desteğine koştuğuna dikkat çekti.

“Şimdi yaraları sarma zamanı”

Başkan Genç, “Yaşanana felaketin ardından şimdi birlik olma ve yaraları sarma zamanı. Biz Döşemealtı halkıyla birlikte bu sınavdan başarıyla geçmek için büyük gayret içerisindeyiz. Konteynerlerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştı, şimdi ise çadırlarımızla yeni bir hayatın başlangıcını yapıyoruz. Emeği ve desteği olan herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Döşemealtı Belediyesi deprem bölgesinden gelerek kente yerleşen afetzedeler için kurduğu sosyal markette de yaklaşık 6 bin kişiye gıdadan giyime, ev eşyasından oyuncağa yardımda bulundu.

Depremzedelere tam destek

Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremin ilk günü kurmaylarını toplayarak kriz masası oluşturan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, bölgeye yardım gönderebilmek için adeta seferberlik ilan etmişti. İlk iş olarak afet bölgelerine battaniye, ısıtıcı, su ve gıda maddesi gönderen Başkan Genç daha sonra ilçe genelinde başlattığı kampanya ile tüm ilçe halkını yardım için göreve davet etti. Vatandaşlarında desteğiyle tam 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırırken kurtarma ekipleri de iş makineleri ve kamyonlarla bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Görevli belediye personeli, 3 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtarırken yine mühendis ve teknisyenler de hasar tespit çalışmalarına katıldı.