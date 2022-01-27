Döşemealtı Belediyesi ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hızla büyüyen ilçede vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'yle işbirliği protokolü imzaladı.

Döşemealtı Belediye sınırları içerisinde Türk Telekom Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak tüm işlere ait altyapı çalışmaları sırasında tahrip olabilecek yol, tretuvar, beton ve asfalt gibi yerlerin çok kısa sürede eski haline getirilerek vatandaşın hizmetine sunulmasını içeren protokol imzalanarak yürürlüğü girdi. Yapılacak çalışmalarda Türk Telekom firması ve Döşemealtı Belediyesi'nin görev ve sorumluluklarının yanı sıra ilçede Türk Telekom altyapısının en kaliteli seviyeye geçirilmesi planlanıyor. Döşemealtı Belediyesi'nde imzalanan protokol törenine Başkan Turgay Genç ve Türk Telekom Bölge Müdürü Süleyman Dündar katıldı.