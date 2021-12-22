Döşemealtı Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Döşemealtı Belediyesinde çeşitli birimlerde görev yapan personele ‘Temel İlk Yardım' eğitimi düzenlendi. 2 gün süren eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olan personele Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimleri kapsamında belediye personeline Temel ilk yardım eğitimi verdi. AB Antalya İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından verilen ilk yardım eğitimleri 2 gün sürdü. Eğitimciler Mine Kaplan, Burcu Özcan Ardıç ve Tekinalp Tan derslerin ardından personeli sınava tabi tuttu.

Başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikanın verileceği eğitimlere 28-31 Aralık tarihleri arasında devam edilecek. Bilinçsiz yapılan ilk yardım müdahalelerinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve bir müdahale durumunda personelin bilinçli olarak hasta veya yaralıya müdahale etmesi hedefleniyor. Eğitimlerde yaralıya yaşam desteği, zehirlenme, yaralanma, kanama, bilinç kaybı yanık ve diğer konularda yapılacak ilk müdahale ve önemi anlatıldı.