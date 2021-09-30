Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İstanbul'da düzenlenen ‘CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz” dedi.

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcılar açılışın ardından stantları gezdi. 160 belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıkları ve neler başarabilecekleri ortaya konuldu. Kadın Kooperatiflerinin ürünlerinin satışa çıkarılacağı ‘Emekçi Bakkal' başta olmak üzere, ilçenin en büyük zenginliklerinden Hicaz Narı, Nar ekşisi, Nar Suyu, Zeytin, Zeytin Yağı ile zirvede yerini alan Döşemealtı Belediyesi, tarım projeleri ve çalışmalarıyla beğeni aldı.

Döşemealtı Belediyesi'nin standını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, parti yöneticilieri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda protokol üyesi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindekilere, nar suyu ikram edildi.

Zirvede paylaşılacak her fikrin Türkiye'nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlar olduğunu dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,"Döşemealtı, sanayisi kadar kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Belediye olarak güçlü bir tarım politikasıyla ilçemizi tarımsal anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Burada yapacağımız fikir alışverişleri ilçemizin tarımsal anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır. Tarım Zirvesi'nde Döşemealtı'nın hem tarımsal faaliyetlerini hem de kültürünü tanıtıyoruz. Burada yapacağımız fikir alışverişleri ilçemizin tarımsal anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır” dedi.