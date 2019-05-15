Döşemealtı Belediyesi'nde eğitimler sürüyor

Birim müdürleri ve ilgili personelin katılımıyla Belediye Meclis Salonundaki eğitimde, Sayıştay 4. Daire Eski Başkanı Abdurrahman Acar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 696 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilgili değişiklikler ve güncel bilgileri paylaştı. Acar, belediye personelinin sorularını da cevapladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Hem idareciler hem de personelimizin belediye mevzuatını en iyi ve en doğru şekilde bilmeleri önemli. Değişen kanun maddeleri hakkında uzmanından bilgiler alınmasını sağlayıp hizmet kalitemizi artırmak istiyoruz” dedi.