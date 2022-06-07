Döşemealtı Belediyesi'nde karma resim sergisi

Antalya Döşemealtı'nda ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca akrilik boya tekniğiyle yaptıkları resimleri karma sergiyle beğeniye sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Ilıcaköy Ortaokulu-İHL Ortaokulu öğrencileri bir yıl boyunca haftalık 8'er saatlik dilimler halinde Görsel Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Zeka Oyunları, Kız Voleybol takım çalışmaları ve Kuran-ı Kerim kursu gördü. Görsel Sanatlar Öğretmeni Turgay Karslıoğlu nezaretinde yıl boyunca akrilik boya tekniğiyle resim çalışmalarına katılan 16 öğrencinin eserleri karma sergide beğeniye sunuldu.

Döşemealtı Belediyesi'nin de destek verdiği sergi için Belediye'nin giriş kısmında bulunan fuaye salonunda özel olarak hazırlık yapıldı. Karma serginin açılış kurdelesini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, İlçe Şube Müdürleri Selma Benli ve Fatih Özbay, Halk Eğitim Merkez Müdür Vekili Nermil Kızıl, Okul Müdürü Hasan Ali Dinç ve öğrenciler birlikte kesti.

Yine Ilıcaköy Ortaokulu-İHL Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ayşen Portukal, öğrencileriyle birlikte keman ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek sergiye katılanlara unutulmaz saatler yaşattı. Sergiyi gezen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, eserleri büyük bir titizlikle inceleyerek öğretmen ve eser sahibi öğrencilerden bilgi aldı. Sergide öğrencilerin Bilişim Teknolojileri derslerinde yaptıkları eserler de yer aldı.

Sergilenen eserlere hayran kaldığını dile getiren Başkan Turgay Genç, “Okul Müdürümüz Hasan Ali Dinç başta olmak üzere, Görsel Sanatlar Öğretmeni Turgay Karslıoğlu, Müzik Öğretmeni Ayşen Portukal, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Rukiye Melek Dılgın'a elbette ki bu güzel eserlerin sahibi öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Kendilerine hayat boyu sanat ve sporla iç içe başarılı bir hayat diliyorum” diye konuştu.