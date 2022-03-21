Döşemealtı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Yeni sözleşmeyle personele yaklaşık yüzde 20 zam yapılırken, yasal sınırlar içerisinde en üst limitten sosyal denge sözleşmesi imzalanmış oldu.

Döşemealtı Belediyesi belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu iş sözleşmesini düzenlenen törenle imzaladı. Belediye Başkanı Turgay Genç ve Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Demet Kurupınar'ın imzaladığı toplu iş sözleşmesinde yüzde 20 sosyal denge artışı sağlandı.

“Kadına şiddete karşı olmazsa olmaz madde”

Toplu sözleşmede olmamasına rağmen tüm kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde idari izin verilmeye devam edeceğini açıklayan Başkan Genç, “Toplu İş Sözleşmemizde olmazsa olmaz dediğimiz ve özellikle bizim talep ettiğimiz bir madde mevcut. Buna göre eşine şiddet uygulayan personelin toplu iş sözleşme parasını eşinin adına yatırıyoruz. Şu ana kadar hiçbir personelimiz eşine şiddet uygulamadı ancak öyle bir durumda parası eşinin adına yatacak. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.