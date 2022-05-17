Döşemealtı Belediyesi'nden gençlere mektuplu davet

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenecek etkinliğe tüm Döşemealtı halkını davet etti.

Başkan Turgay Genç, ilçe gençlerini 19 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan araç korteji ve Kent Meydanında düzenlenecek Murat Dalkılıç Konserine davetiye göndererek çağırdı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla bu yıl 18 yaşına girecek olan tam 2 bin 600 genç için hazırlatılan davetiyeler tek tek dağıtılmaya başlandı.

“Bağımsızlık meşalemizin günü”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını dile getiren Belediye Başkanı Genç, Gençlere yolladığı davetiye “Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin, en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün gençlerimize armağan ettiği bağımsızlık meşalemizin günü olan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğimizde seni de aramızda görmekten onur duyarım” ifadelerine yer verdi.

“Dalkılıç konseri”

Her yıl olduğu gibi bu senede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak olan Döşemealtı Belediyesi, 19 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da Yeşilbayır Mahallesi Kademe önünde toplanarak araç konvoyu ile ilçeyi baştan başa kat edecek. Hoparlörlerden Marşların çalınacağı konvoy Atatürk Caddesi'ni takiben Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutlarına gidip oradan da Belediye önü Kent Meydanında sona erecek. Burada ise meşaleler ve Türk bayrakları dağıtılarak bayram coşkusu artırılacak. Kent Meydanında ise Murat Dalkılıç şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.