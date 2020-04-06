Döşemealtı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

İlk etapta 400, toplamda ise 600 vatandaşa gıda yardımı ulaştırılacak.

Döşemealtı Belediyesi, küresel ölçekte salgın haline gelen ve ölümlere neden olan yeni korona virüs başta olmak üzere tüm salgın hastalıklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan, işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için gıda paketleri hazırlattı. İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde belirlenen adreslere giden Belediye ekipleri gıda kolilerini tek tek dağıtıyor.

Belediye ekipleri, talepler oluşturulduktan sonra adreslere ulaşarak listede yer alan gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığını belirledi. Ardından zabıta görevlilerinin de yer aldığı iki ayrı ekip, gıda yardım paketlerini belirlenen adreslere dağıtmaya başladı. İlk etapta 400 kişiye yardım paketleri ulaştırılacak. Bu sayı önümüzdeki süreçte 600'a çıkartılacak.

Başkan Genç, “İlçemizde yürüttüğümüz ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanısıra bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerini belirleyip, onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel gıda paketleri hazırladık. Çok hızla yayılabilen virüsten kurtulabilmenin en etkin yolu evde kalmaktır. Bende hemşehrilerimden rica ediyorum lütfen evde kalsınlar” dedi.